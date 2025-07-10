Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных автомобилей

В правительстве России решили снизить себестоимость отечественных машин. В поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина в связи с этим говорится о мерах по повышению производительности труда.

В дорабатываемом проекте стратегии должны быть предусмотрены меры по повышению производительности труда в отрасли и снижению себестоимости производства, — говорится в сообщении правительства.

Мишустин также дал указание подготовить прогноз структуры автомобильного парка. В этом прогнозе необходимо учесть развитие рынка транспорта, использующего альтернативные виды топлива, а также беспилотного и подключенного транспорта. В ходе работы следует обратить внимание на перспективные планы по развитию инфраструктуры общественного транспорта, растущие требования к охране окружающей среды и изменяющиеся потребительские предпочтения. Кроме того, необходимо учесть сегментацию транспортных средств по типам топлива в зависимости от назначения и видов перевозок с учетом их дальности.

Ранее стало известно, что цены на авто в России значительно превышают китайские. Как сообщил эксперт Дмитрий Гайдукевич, разница достигает 2,7 раза. Например, Haval в Москве стоит 2,1 млн рублей, тогда как в Пекине — всего 810 тысяч рублей. Аналогичная ситуация с кроссовером Changan CS75 Plus. В Китае его цена составляет 865 тысяч рублей, а в России — 2,4 млн рублей. При этом российские покупатели получают модели предыдущего поколения.