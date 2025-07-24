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24 июля 2025 в 22:26

Один из руководителей ТАСС покинул свой пост

Мишустин освободил от должности первого замгендиректора ТАСС Гусмана

Михаил Гусман Михаил Гусман Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первого заместителя директора ТАСС Михаила Гусмана освободили от занимаемой им должности, следует из соответствующего постановления за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина. Он проработал в издании порядка 30 лет.

С 2000 года Гусман был автором и ведущим популярного телепроекта «Формула власти». За свои заслуги он был удостоен званий «Заслуженный работник культуры РФ» (2001) и «Заслуженный журналист РФ» (2018).

Кроме работы в ТАСС, Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО и входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по информации и коммуникациям (IPDC), а также комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владимир Мединский назначен на пост председателя правления Союза писателей России. Его избрали на XVII внеочередном съезде объединения.

Кандидатуру Мединского поддержали 143 голосующих. Против выступил только один член Союза писателей, еще трое воздержались. Мединский сменил на этом посту редактора журнала «Советский воин» Николая Иванова.

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