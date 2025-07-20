Путин раскрыл важность российского автопрома для суверенитета страны

Россия утратит конкурентоспособность, а за ней и суверенитет, если будет покупать автомобили, а не производить их, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, поддержка российского автопрома является обязанностью властей.

В 2022 году так называемые партнеры удрали, но к этому время уровень современного производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий <...> и удалось не только предотвратить коллапс отрасли, но и возродить, — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что китайские автомобили необходимо обложить пошлинами для защиты российского авторынка. Он подчеркнул, что отечественным производителям требуется поддержка в условиях технологического отставания.

В то же время премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать проект стратегии развития автопрома до 2035 года. В кабмине добавили, что меры господдержки сформируют для всех ключевых типов автотранспорта. При этом приоритет отдадут тем компаниям, чья продукция максимально локализована, соответствует требованиям потребителей и имеет экспортный потенциал.