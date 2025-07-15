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15 июля 2025 в 11:53

В ГД предложили меры поддержки отечественного автопрома

Депутат Гартунг призвал обложить китайские автомобили пошлинами для защиты рынка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Китайские автомобили необходимо обложить пошлинами для защиты российского авторынка, заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг в интервью Lenta.ru. Он подчеркнул, что отечественным производителям требуется поддержка в условиях технологического отставания.

Мы серьезно отстали технологически, поэтому нужно поощрять наших производителей, которые осваивают полный цикл узлов и агрегатов, которые нужны для автомобильной промышленности, — отметил Гартунг.

Депутат также предложил повысить утилизационный сбор и акцентировал внимание на необходимости оздоровления экономической обстановки в стране. По его мнению, снижение ключевой ставки поможет создать более благоприятные условия для российских производителей.

Гартунг добавил, что мотивировать зарубежных партнеров на локализацию производства не следует, так как необходимо защищать свои рынки.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей, а также введут новые сборы.

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