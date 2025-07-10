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10 июля 2025 в 11:42

Мишустин решил устроить встряску российскому автопрому и дал одно поручение

Мишустин поручил доработать проект стратегии развития автопрома в России

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Проект стратегии развития автопрома до 2035 года будет доработан, сообщила пресс-служба российского правительства. Поручение по актуализации документа дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Проект «Стратегия развития автомобильной промышленности» будет актуализирован с учетом необходимости совершенствования мер поддержки отечественных производителей, — сказано в сообщении.

В кабмине добавили, что меры господдержки сформируют для всех ключевых типов автотранспорта. При этом приоритет отдадут тем компаниям, чья продукция максимально локализована, соответствует требованиям потребителей и имеет экспортный потенциал.

Показатели эффективности для каждой меры поддержки автопрома будут закреплены в госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Также обновленная стратегия развития отрасли должна включать шаги по снижению себестоимости производства и росту производительности труда.

Кроме того, власти планируют спрогнозировать, как будет меняться структура автомобильного парка с учетом развития транспорта на альтернативном топливе, беспилотников и подключенных систем. Еще одно направление работы — создание технологической карты взаимодействия между производителями машин, компонентов, материалов и разработчиков софта.

Ранее стало известно, что Минпромторг России готовится ввести новый платеж в виде промышленного сбора в критически важных отраслях. За счет собранных средств планируют финансировать специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности, прежде всего электроники.

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