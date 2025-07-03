В России введут новый квазиналог для критически важных отраслей Минпромторг РФ готовится ввести промышленный сбор в критически важных отраслях

Минпромторг России готовится ввести новый платеж в виде промышленного сбора в критически важных отраслях, сообщает «Коммерсант». По данным источника, за счет собранных средств будут финансировать специальные фонды для поддержки важных для государства сегментов промышленности, прежде всего электроники.

Глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая 2 июля на «правительственном часе» в Совете Федерации, пояснил, что сбор поможет финансировать отраслевые фонды, предусмотренные законом о промышленной политике. По словам министра, платеж, аналогичный утилизационному сбору в автопроме, коснется производителей и импортеров промышленной продукции, но российские компании получат компенсации.

Ведомство пока определяет перечень продукции, подлежащей сбору, и не исключает, что он охватит не только электронику, но и другие отрасли, включая радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику. Алиханов добавил, что министерство работает над включением понятия промышленного сбора в законодательство.

Ранее стало известно, что в стране хотят понизить НДС на продукты питания с 10% до 5%. Соответствующую инициативу в Госдуму внесут депутаты от «Справедливой России — За правду».