Россиянам объяснили, как установить самозапрет на кредиты

Россияне могут самостоятельно установить запрет на оформление кредитов и займов, для этого необходимы паспорт и ИНН, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такая мера позволяет заблокировать возможность заключения кредитных договоров на свое имя, но не влияет на уже оформленные обязательства.

Запрет на заключение договоров кредита и займа означает, что никто не сможет оформить их на ваше имя, включая мошенников. Он не влияет на ранее оформленные кредиты. Кто может установить запрет? Граждане РФ и иностранцы с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Возраст должен быть от 14 лет. Необходимы документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, и ИНН, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что ограничение может быть либо полным, на дистанционное и очное оформление займов, либо частичным — только на один из способов. При этом, по его словам, самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты.

Самозапреты бывают полными — на очное и дистанционное получение кредита, а также частичными — на один из способов. Запрет не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты. Запрет можно снять в любое время неограниченное количество раз. Порядок аналогичен установлению: проверьте данные, подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью и отправьте его, — резюмировал Щербаченко.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» оформили уже порядка 13,5 млн россиян. По его словам, это позволяет гражданам не допустить нарушения их прав. Кроме того, 800 тысяч человек запретили совершение сделок с недвижимостью без их присутствия.