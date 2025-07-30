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30 июля 2025 в 20:33

Жара разогнала потребление электроэнергии на юге России до рекорда

На юге России жара разогнала потребление электроэнергии до рекордных 21 345 МВт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый летний максимум потребления мощности в 21 345 МВт установлен в объединенной энергосистеме юга России, сообщила пресс-служба Системного оператора Единой энергосистемы. Показатель зафиксирован 30 июля на фоне экстремально высокой температуры.

30 июля 2025 года в Объединенной энергосистеме юга установлен новый максимальный уровень потребления электрической мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) в размере 21 345 МВт при среднесуточной температуре воздуха 27,5°C, — сказано в сообщении.

Новый показатель оказался на 219 МВт выше предыдущего рекорда, установленного 17 июля 2024 года в период экстремальной жары. Отмечается, что средняя температура воздуха в южных регионах этим летом почти на два градуса ниже, чем в прошлом году.

В энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи зафиксирован новый рекорд потребления мощности — 6 547 МВт, что на 439 МВт больше предыдущего показателя. 29 июля в Крыму и Севастополе зафиксировали новый летний максимум — 1 687 МВт, что на 85 МВт больше предыдущего показателя.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что жара без осадков сохранится в Москве до конца рабочей недели. Существенные изменения в погоде ожидаются с начала августа: прогнозируются дожди и небольшое снижение температуры.

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