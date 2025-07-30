Суд огласил решение по главе КПРФ в Ленобласти за пост с Навальным

Суд огласил решение по главе КПРФ в Ленобласти за пост с Навальным Суд арестовал главу КПРФ в Ленобласти Апостолевского за пост с Навальным

Мировой суд в Сосновом Бору арестовал главу фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского на семь дней, сообщает РБК со ссылкой на самого депутата. По данным агентства, парламентария признали виновным в пропаганде символики экстремистских организаций за старую публикацию в соцсетях с фотографией Алексея Навального.

Издание отмечает, что Апостолевский был задержан сотрудниками центра «Э». Его остановили накануне, 29 июля, на Московском вокзале Петербурга

До этого сообщалось о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства фортификационных сооружений. Также подозреваемым по уголовному делу в отношении Симоненко проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

Ранее стало известно о применении аналогичной меры пресечения в отношении главы управления делами правительства и губернатора Челябинской области Романа Менжинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности и с причинением тяжких последствий.