Россия и КНР продолжат координацию усилий по одному глобальному вопросу МИД: Россия и КНР отметили важность координации усилий по вопросу Палестины

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь провели встречу в рамках Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта в Нью-Йорке, придя к выводу о важности совместных усилий по прекращению огня в Палестине, говорится на сайте МИД. Стороны обсудили текущую обстановку в зоне арабо-израильского противостояния.

Была подтверждена важность продолжения координации и сопряжения усилий Москвы и Пекина, прежде всего в качестве постоянных стран-членов СБ ООН, в пользу достижения прочного прекращения огня на оккупированной палестинской территории, обеспечения безопасного гуманитарного доступа к нуждающимся и перезапуска мирного процесса на общепризнанной международно-правой основе, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляции стран Запада вокруг темы признания Палестины в качестве государства наплевательским отношением к международному праву. По ее словам, они используют этот вопрос для оказания давления на Израиль.