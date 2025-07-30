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30 июля 2025 в 20:15

Арабские страны впервые сделали неожиданное заявление о секторе Газа

Арабские страны впервые осудили ХАМАС и призвали отказаться от сектора Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арабские страны, в том числе Катар, Саудовская Аравия и Египет, на конференции ООН поддержали декларацию, осуждающую ХАМАС и призывающую его отказаться от власти в секторе Газа, сообщает телеканал France 24. Вместе с ними совместное заявление также одобрили страны Евросоюза и Лига арабских государств.

В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства, — сказано в декларации.

По данным телеканала, в тексте резолюции также осуждаются нападение ХАМАС на Израиль, совершенное 7 октября 2023 года, чего еще не сделала Генеральная Ассамблея ООН. В документе также содержится призыв к возможному развертыванию иностранных сил для стабилизации обстановки в секторе Газа после окончания боевых действий.

Издание также отмечает, что это произошло после того, как палестинская делегация в ООН призвала Израиль и ХАМАС покинуть сектор Газа, позволив Палестине управлять прибрежной территорией. Израиль и США участия во встрече не принимали.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва согласна с оценками ООН, согласно которым гуманитарная ситуация в секторе Газа обострилась до предела и приобрела характер катастрофы. По ее словам, позиция России по разрешению конфликта в Палестине не изменилась.

Ближний Восток
сектор Газа
ООН
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