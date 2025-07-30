В Турции объяснили, почему не работают эмбарго против России

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30 июля 2025 в 20:31

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Куртулмуш: эмбарго против России не приносят результатов

Нуман Куртулмуш Нуман Куртулмуш Фото: kremlin.ru

Эмбарго в отношении России не принесет никаких результатов, заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в комментарии для РИА Новости. По его словам, новые ограничения также будут бесполезны, как и предыдущие, которые никак не отразились на деятельности РФ.

Блокады и эмбарго никогда не побеждают и никогда не приносят результатов. Это [эмбарго] против РФ также не будет результативным. Потому что даже перед лицом эмбарго, которое уже введено против России, они (РФ — NEWS.ru) продолжали свои действия. С той силой, которая у них есть, — сказал Куртулмуш.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что руководство США может ввести против России вторичные санкции. По его словам, в Вашингтоне в настоящий момент рассматривается подобная возможность.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в российском правительстве приняли к сведению заявления главы Белого дома об ограничениях в отношении РФ. По его словам, Москва тщательно следит за высказываниями американского президента.

Турция
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