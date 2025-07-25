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25 июля 2025 в 17:21

Трамп сделал заявление о вторичных санкциях против России

Трамп заявил о рассмотрении Вашингтоном вторичных санкций против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство США может ввести вторичные санкции в отношении России, передает заявление американского лидера Дональда Трампа РИА Новости. По его словам, Вашингтон в настоящий момент рассматривает подобную возможность.

Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России, — сказал глава Белого дома.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ограничительные меры, которые вводятся руководством ЕС, наносят ущерб самим европейским государствам. По его словам, количество антироссийских санкций уже почти достигло количества в 30 тысяч, причем никакого эффекта они не дают. Новый пакет рестрикций является дорогой в никуда, добавил он.

Кроме того, финансовый аналитик Дмитрий Скрябин предположил, что 19-й пакет антироссийских санкций, о начале разработки которого заявили во Франции, не сильно повлияет на экономику РФ. Более весомыми могут стать американские, а не европейские рестрикции, подчеркнул он. По его словам, ограничения могут сказаться на нефтяной отрасли России.

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