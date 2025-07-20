Путин объяснил, кто должен отвечать за поддержку развития автопрома

Поддержка российского автопрома является обязанностью государства, заявил президент страны Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. По словам главы государства, в настоящее время состояние указанной отрасли позволяет не «тащить ее за уши». При этом, как указал Путин, в российском автопроме задействованы талантливые и трудолюбивые люди.

Поддержать нужно. Да, бывают моменты, когда нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность, — отметил президент.

До этого глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт заявил, что немецкий автопром уже не так интересен россиянам. По его словам, этот рынок РФ заняли китайцы, которые делают машины и лучше, и дешевле.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать проект стратегии развития автопрома до 2035 года. В кабмине добавили, что меры господдержки сформируют для всех ключевых типов автотранспорта. При этом приоритет отдадут тем компаниям, чья продукция максимально локализована, соответствует требованиям потребителей и имеет экспортный потенциал.