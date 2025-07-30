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30 июля 2025 в 20:41

Орбан раскрыл ошибки Зеленского

Орбан: Зеленский допустил ошибки, отказавшись от мира с Россией

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала wPolsce24 заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибки, отказавшись от мирного соглашения с Россией. Политик напомнил, что украинский лидер сам предлагал мирные инициативы.

Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки, — подчеркнул венгерский лидер.

По мнению Орбана, Зеленский находится «в тяжелом положении». Венгерский политик также выразил убеждение, что для достижения мира необходимо прямое взаимодействие между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее венгерский премьер рассказал, что угроза третьей мировой войны продолжает возрастать. Он призвал международное сообщество сделать все возможное для предотвращения катастрофы.

До этого Орбан заявил, что нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе. Однако Киеву следует осознать, что венгерский народ не будет действовать по его указке, добавил он.

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