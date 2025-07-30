Летевшая с курорта кардиолог спасла четырех человек на борту самолета

Возвращавшаяся с отдыха врач-кардиолог Алла спасла жизнь четырем пассажирам самолета, летевшего из Сочи в Иваново, передает Telegram-канал Mash. По словам журналистов, инцидент произошел на борту воздушного судна 22 июля.

Согласно предоставленным данным, у одного из пассажиров наблюдались симптомы инсульта, второй потерял сознание, у третьего поднялось артериальное давление, а четвертый пожаловался на плохое самочувствие. Летевшая домой Алла оказала им первую помощь и смогла стабилизировать состояние троих еще до посадки в аэропорту. Ей помогал медик по имени Александр, который также был в самолете.

Ранее стало известно, что одна из пассажирок упавшего в Амурской области самолета Ан-25 смогла чудом избежать смерти из-за внезапной болезни внука. По имеющейся информации, она уже была в салоне воздушного судна, когда ей позвонила дочь и попросила посидеть с младшим ребенком, так как старший заболел. Пассажирка отказалась от полета и направилась к мальчику, за счет чего и не погибла в катастрофе.