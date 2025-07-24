Обстоятельства чудом спасли россиянку от авиакатастрофы с Ан-24 Одна из пассажирок Ан-24 отказалась лететь на самолете из-за заболевшего внука

Одна из пассажирок Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, отказалась лететь на самолете, из-за внезапно заболевшего внука, пишет RT со ссылкой на родственника женщины. Россиянка планировала вылететь из Благовещенска в Тынду.

Женщина уже сидела в салоне самолета в момент, когда раздался звонок от ее дочери. Родственница сообщила, что заболел ее старший ребенок, а младшего не с кем оставить. Так бабушка была вынуждена отказаться от полета.

Она вышла из самолета, забрала багаж и вернулась к дочери и внукам. Сама россиянка, по словам ее родственника, сейчас не выходит на связь и находится в шоке от случившейся трагедии.

Ранее сообщилось, что экипаж и пассажиры, находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение, погибли. Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети.