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24 июля 2025 в 13:42

Обстоятельства чудом спасли россиянку от авиакатастрофы с Ан-24

Одна из пассажирок Ан-24 отказалась лететь на самолете из-за заболевшего внука

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одна из пассажирок Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, отказалась лететь на самолете, из-за внезапно заболевшего внука, пишет RT со ссылкой на родственника женщины. Россиянка планировала вылететь из Благовещенска в Тынду.

Женщина уже сидела в салоне самолета в момент, когда раздался звонок от ее дочери. Родственница сообщила, что заболел ее старший ребенок, а младшего не с кем оставить. Так бабушка была вынуждена отказаться от полета.

Она вышла из самолета, забрала багаж и вернулась к дочери и внукам. Сама россиянка, по словам ее родственника, сейчас не выходит на связь и находится в шоке от случившейся трагедии.

Ранее сообщилось, что экипаж и пассажиры, находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение, погибли. Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети.

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