11 февраля 2026 в 12:35

В России произошел обвал вылова популярной рыбы

Президент ВАРПЭ Зверев: объемы добычи иваси упали в 10 раз за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Объемы добычи иваси в 2025 году упали в 10 раз по сравнению с 2024 годом, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев на пресс-конференции, посвященной итогам работы рыбохозяйственных предприятий в 2025 году и планам развития отрасли. По его оценке, отрицательная динамика создает серьезные финансовые проблемы для рыбаков, передает корреспондент NEWS.ru.

К сожалению, столетний юбилей промысла иваси в России закончился плохо. <...> Объем вылова в прошлом году в 10 раз меньше, чем в 2024 году. 592 тыс. тонн в 2024 году, и 57 тыс. тонн в прошлом году. Это, конечно, очень большая финансовая проблема, потому что предприятия выставляли на промысел крупнотоннажный флот очень затратный, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что США не подписывали с Гренландией соглашение о рыболовстве, поэтому суда стран, не имеющих договора с островом, не вправе вести промысел в гренландских водах. Глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор подтвердила, что представители Вашингтона ни разу не инициировали переговоры о заключении разрешительного документа.

