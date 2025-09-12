Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 15:05

Экономист спрогнозировал курс доллара на конец 2025 года

Экономист Разуваев: курс доллара достигнет 100 рублей к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара достигнет отметки в 100 рублей к концу 2025 года, выразил мнение в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, значительный бюджетный дефицит, который власти России будут вынуждены покрывать, станет основной причиной ослабления национальной валюты.

Я считаю, что на конец года доллар будет стоить 100 рублей, потому что ключевая ставка — это повод, а причина — огромный бюджетный дефицит. Соответственно его надо покрывать за счет девальвации. Вряд ли доллар пойдет на снижение. Геополитика влияет со всеми вытекающими, — пояснил Разуваев.

Ранее финансист Александр Шнейдерман объяснил ослабление рубля изменением баланса в потоках валютной ликвидности. По его словам, спрос со стороны импортеров растет, тогда как предложение валюты от экспортеров сокращается.

Инвестор и финансовый эксперт Ксения Аверс ранее заявила, что покупка валюты остается самым простым способом защиты сбережений от инфляции, при этом текущий курс значения не играет. По ее словам, на приобретение долларов или евро следует регулярно направлять определенный процент от дохода.

доллары
рубли
валюты
прогнозы
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
