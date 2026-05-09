Праздник Победы 9 Мая в России заставляет бесноваться предателей истории, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, человечество и весь мир уже давно рассудили, кто находился и находится на верной стороне истории — это антигитлеровская коалиция. На неправильной стороне истории оказались нацизм, фашизм и японский милитаризм, отметила дипломат.

Как и любое священное явление, действие, дата 9 Мая вызывает не просто ожесточенную, а действительно бесноватую реакцию у тех, кто занимает точно неправильную сторону истории, — заявила дипломат.

Она напомнила, что существует множество прекрасных праздников, объединяющих народ и страну, связанных с историей города, региона или определенной национальности. Однако есть праздник, который стоит совершенно особняком именно потому, что он святой.

Ранее Захарова заявляла, что исключительное единство демонстрирует российский народ перед лицом угроз, исходящих от Киева. Дипломат подчеркнула, что у нее нет никакого дуализма или внутренней недосказанности по этому вопросу, а ее личная человеческая позиция полностью совпадает с официальной точкой зрения государства.