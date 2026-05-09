09 мая 2026 в 10:14

Белоусов принимает парад Победы в Москве

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов принимает парад Победы на Красной площади в Москве. Впервые командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Белоусов объехал в том числе войска Московского гарнизона, расчеты Тихоокеанского морского училища и Рязанского высшего военного командного училища связи. Министр поздравил их, а также военных армии КНДР, которые помогали в освобождении Курской области от ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов на параде Победы. Он пожал руки почетным гостям праздника перед началом официальной части. Вместе с ним за церемонией на Красной площади наблюдают лидеры и высокие представители иностранных государств.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что День Победы — это святой праздник для всех. Также он признался, что находится в хорошем настроении.

