Рассада зависла и капризничает: проверила стакан — корни устроили там тесный ад

Иногда рассада выглядит здоровой, но вдруг перестает расти, листья желтеют, а земля высыхает почти сразу после полива. Часто дело не в подкормках и не в болезнях. Причина банальная — корням просто стало тесно.

Главный сигнал — земляной ком полностью оплетен корнями. Растению не хватает места, влаги и питания, поэтому оно «тормозит» и выглядит уставшим. Проверить легко: аккуратно выньте рассаду из стаканчика. Если ком держит форму и покрыт плотной сеткой белых корешков, пора срочно пересаживать.

Новый горшок берите на 30–50% больше. Особенно это важно для томатов, перцев и баклажанов — у них корни растут быстро. Если затянуть, растения уйдут в стресс и позже начнут цвести и плодоносить.

После перевалки полейте умеренно и уберите от прямого солнца на пару дней. Не ждите, пока корни полезут из дренажных отверстий — это уже крайний случай. Простая проверка занимает минуту, а урожай спасает всерьез.

