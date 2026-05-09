Путин объяснил, почему нацисты провалили идею о геноциде советского народа Путин: нацисты планировали геноцид советского народа, но не учли силу духа

Представители нацистской Германии во время Великой Отечественной войны планировали геноцид всех наций Советского Союза, однако им не удалось осуществить задуманное, потому что они не стали учитывать особенности русского характера, рассказал президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве. По его словам, именно национальный дух помог народу в трудные времена.

Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена, — сказал президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем Победы, призвав все страны к диалогу вместо конфликтов. Он также подчеркнул важность сохранения исторического наследия. Кроме того, он призвал быть достойными памяти героических предков.

Кроме того, на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.