Путину доложили о готовности расчетов к параду

Белоусов доложил Путину о готовности войск к параду Победы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полной готовности военнослужащих к торжественному маршу. Глава военного ведомства подтвердил, что части гарнизона завершили все необходимые приготовления.

Товарищ верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы, — сказал Белорусов.

Первыми пройти готовятся участники СВО, военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ, а также военнослужащие КНДР. Торжественную часть завершит пролет пилотажных авиагрупп. В этом году парад пройдет без военной техники.

Ранее парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Новосибирска. Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса знамен под музыку композиции Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом. Также он уточнил, что иностранные СМИ, которые будут работать на параде, уже получили аккредитацию.