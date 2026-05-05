Листья побледнели и рассада вялая — не паникую: даю одну подкормку, и все оживает

Пожелтевшие листья у рассады не редкость, даже если уход кажется правильным. Чаще всего это сигнал о нехватке азота, без которого зеленая масса просто не растет. Главное — вовремя понять причину и быстро помочь растениям.

Если желтеют нижние листья, почти всегда дело в азотном голодании. В таком случае выручает слабый раствор мочевины — он быстро усваивается и возвращает насыщенный цвет. Но важно не переборщить, иначе можно обжечь корни.

Более мягкий вариант — настой травы: действует медленнее, зато безопасен для молодой рассады.

Когда желтеют верхние листья, причина может быть в нехватке микроэлементов, например железа. Тогда одной азотной подкормки мало.

Иногда проблема вообще не в питании, а в переливе. Корни задыхаются, и растение не может усваивать вещества. В этом случае лучше дать почве подсохнуть.

Подкармливать удобнее утром. Если причина угадана правильно, уже через несколько дней листья снова зеленеют, а рост заметно ускоряется.

