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20 июля 2026 в 14:47

Разбившийся на Кубани вертолет не проходил государственную регистрацию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Потерпевший крушение в Краснодарском крае вертолет Ми-2 не прошел государственную регистрацию и не имел необходимых сертификатов, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в МАКСе. Отмечается, что собравшему воздушное судно мужчине предъявлено обвинение.

По версии следствия, весной 2026 года обвиняемый собрал воздушное судно — вертолет Ми-2, готовый к эксплуатации. По договоренности с местным предпринимателем вертолет использовался для выполнения работ по удобрению сельхозполей. Однако судно не прошло государственной регистрации и не имело необходимых сертификатов. Действуя легкомысленно и в нарушение законодательства в области авиации, обвиняемый дал указание пилоту проводить авиационно-химические работы, — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в отношении 48-летнего жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Специалисты продолжают проводить судебную, авиационно-техническую, химическую и иные экспертизы.

Инцидент с крушением вертолета произошел 18 июля в нескольких километрах от станицы Калининской Краснодарского края. Пилот воздушного судна погиб на месте.

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