Откуда берутся слизни, и как с ними бороться: присыпки, ловушки и натуральные настои

Слизни появляются не «из ниоткуда» — им нужны влажность, укрытия и органика. Чаще всего они приходят с компостом, перегноем, мульчей или просто мигрируют с соседних участков. Активизируются при прохладной и сырой погоде, особенно в загущенных посадках, где долго держится влага.

Питаются слизни практически всем сочным: молодыми листьями салата и капусты, клубникой, кабачками, рассадой и даже декоративными растениями. Любят мягкие ткани и оставляют характерные дырки и серебристые следы. Основной вред наносят ночью, днем прячутся под досками, камнями, в густой траве и под мульчей.

Главное, чего они действительно боятся, — сухости и открытого пространства. Поэтому первое правило — убрать лишнюю влажность: не переливать грядки, прореживать посадки, не оставлять плотные укрытия у корней. Полив лучше переносить на утро, чтобы к ночи поверхность почвы подсыхала.

Хорошо работают механические барьеры: зола, известь, табачная пыль, толченая яичная скорлупа или крупный песок. По таким поверхностям слизни неохотно передвигаются. Еще один прием — ловушки: емкости с пивом или сладкой водой, куда вредители заползают ночью.

Из натуральных средств помогает настой чеснока, горчицы или полыни — ими опрыскивают почву и нижние листья. При сильном нашествии используют специальные гранулы (на основе фосфата железа) — они безопаснее для почвы и домашних животных.

Лучший эффект дает комплексный подход: меньше влажности, больше света, регулярный сбор и простые барьеры. Тогда слизни не задерживаются на участке и быстро уходят в более удобные для себя места.

