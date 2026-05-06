День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:11

Откуда берутся слизни, и как с ними бороться: присыпки, ловушки и натуральные настои

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слизни появляются не «из ниоткуда» — им нужны влажность, укрытия и органика. Чаще всего они приходят с компостом, перегноем, мульчей или просто мигрируют с соседних участков. Активизируются при прохладной и сырой погоде, особенно в загущенных посадках, где долго держится влага.

Питаются слизни практически всем сочным: молодыми листьями салата и капусты, клубникой, кабачками, рассадой и даже декоративными растениями. Любят мягкие ткани и оставляют характерные дырки и серебристые следы. Основной вред наносят ночью, днем прячутся под досками, камнями, в густой траве и под мульчей.

Главное, чего они действительно боятся, — сухости и открытого пространства. Поэтому первое правило — убрать лишнюю влажность: не переливать грядки, прореживать посадки, не оставлять плотные укрытия у корней. Полив лучше переносить на утро, чтобы к ночи поверхность почвы подсыхала.

Хорошо работают механические барьеры: зола, известь, табачная пыль, толченая яичная скорлупа или крупный песок. По таким поверхностям слизни неохотно передвигаются. Еще один прием — ловушки: емкости с пивом или сладкой водой, куда вредители заползают ночью.

Из натуральных средств помогает настой чеснока, горчицы или полыни — ими опрыскивают почву и нижние листья. При сильном нашествии используют специальные гранулы (на основе фосфата железа) — они безопаснее для почвы и домашних животных.

Лучший эффект дает комплексный подход: меньше влажности, больше света, регулярный сбор и простые барьеры. Тогда слизни не задерживаются на участке и быстро уходят в более удобные для себя места.

Ранее мы рассказывали о весенних сидератах для повышения плодородия почвы. Что посеять и как получить максимум пользы.

Проверено редакцией
Читайте также
Одна ложка соды на литр воды и хозяйственное мыло: эффективный коктейль от тли
Общество
Одна ложка соды на литр воды и хозяйственное мыло: эффективный коктейль от тли
Попшикал, и все — тли на розах нет: результат видно уже через 1 час — рецепт раствора за копейки
Общество
Попшикал, и все — тли на розах нет: результат видно уже через 1 час — рецепт раствора за копейки
Посыпьте по земле — и вредители исчезнут навсегда: коктейль от слизней, медведки и проволочника
Общество
Посыпьте по земле — и вредители исчезнут навсегда: коктейль от слизней, медведки и проволочника
Как защитить грядки от слизней без химии: простой раствор и природные методы, которые работают
Общество
Как защитить грядки от слизней без химии: простой раствор и природные методы, которые работают
Что посадить в мае в открытый грунт и в теплицу: главные работы в саду
Общество
Что посадить в мае в открытый грунт и в теплицу: главные работы в саду
вредители
слизни
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
В Израиле заявили о готовности продолжить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.