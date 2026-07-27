Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 19:07

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Стрельца ждет успех, Овну быть осторожнее

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Стрельца ждет успех, Овну быть осторожнее Гороскоп на сегодня, 28 июля: Стрельца ждет успех, Овну быть осторожнее Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака пророчит день, наполненный тайнами и загадками, особенно в личной жизни. Вокруг могут ходить сплетни и возникать недопонимание, поэтому не стоит придавать значения чужим пересудам. Если возникнут сложные ситуации, лучше открыто поговорить с близкими, ведь даже странные поступки родных имеют свои причины. В работе ваша настойчивость обязательно принесет результаты, и именно сегодня точный гороскоп на сегодня советует проявить мудрость и терпение в общении с окружающими.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов предупреждает об эмоциональных переживаниях. Есть риск, что вас попытаются обмануть при покупке или заключении сделки. Будьте внимательны и не позволяйте другим испортить вам настроение.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов обещает, что ваша проницательность будет на высоте. Используйте это по максимуму. День благоприятен для встреч с друзьями, можно купить сладости и отправиться в гости с детьми. Вечер подарит массу позитивных эмоций.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов советует сохранять безучастность и спокойствие. Чтобы не навредить делу, лучше не замечать некоторые обстоятельства. Сейчас отличное время для проявления предприимчивости, которая откроет новую яркую страницу в жизни.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков говорит, что вы будете генерировать интересные идеи одну за другой. Это поможет окружающим взглянуть на вас по-новому, повысит ваш авторитет и расширит сферу влияния. Польза от этого будет существенной.

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов сулит благоприятный день. Общение с друзьями, деловые встречи и любовные отношения принесут полное удовлетворение. Любимые занятия творчеством могут привести к внутренним открытиям или указать на новые возможности.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев рекомендует грамотно планировать дела и распределять силы, чтобы провести день эффективно. Старайтесь быстрее реализовать задуманное и не пропускайте деловые встречи. Во второй половине дня будет полезно заняться здоровьем.

Гороскоп на вторник, 28 июля 2026 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на вторник, 28 июля 2026 года, для всех знаков зодиака Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов предвещает замечательное время для финансовых дел. Можно не экономить и не думать о завтрашнем дне, позволив себе многое. Организуйте себе увлекательное путешествие, которое запомнится надолго.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов предупреждает о возможном недопонимании с руководством в первой половине дня. Близким не хватает вашего присутствия, они очень вас любят и скучают. Если не научитесь работать размеренно, возможны финансовые потери.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов сулит удачный день для бизнеса, покупок и заключения сделок. Проявляйте инициативу, не забывайте про упорство и силу воли. Сегодня вы достигнете результатов, о которых раньше только мечтали.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов говорит, что придется отстаивать правду. Впрочем, вероятно, что вы будете доказывать что-то не столько окружающим, сколько себе. Появится ощущение, что нужно что-то менять в жизни. Дайте себе время все обдумать.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев обещает день, полный неожиданностей. Вы можете быть сосредоточены на себе и своих проблемах, но это ни к чему хорошему не приведет. Не забывайте о том, что ваши интересы не должны затмевать все остальное.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб советует провести день активно: участвовать в массовых мероприятиях, заниматься спортом, отдыхать на свежем воздухе. Вероятно, проблемы родственников или детей потребуют вашего внимания, участия или непредвиденных расходов.

Совет звезд на сегодня

Гороскоп для женщин и мужчин советует в этот неоднозначный день сохранять спокойствие и не принимать все близко к сердцу. Старайтесь избегать конфликтов и не поддавайтесь на провокации. Лучше направить свою энергию на созидание и общение с дорогими вам людьми, ведь именно они помогут сохранить душевное равновесие.

Ранее мы рассказывали, как договориться с УК о шикарной клумбе в вашем дворе.

июль
тайна
сплетни
отношения
работа
путешествия
идеи
спокойствие
гороскопы
знаки зодиака
астрология
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россию атаковали 182 беспилотника ВСУ
Стало известно, сколько домов пострадали из-за стихии в Ростовской области
Турэксперт объяснил, почему в Таиланде грабят россиян-нелегалов
«Стирают Украину»: Захарова предупредила о намерениях политиков-лжецов
Армянские розы не смогли «пробраться» в Россию через Белоруссию
Трамп подтвердил готовность к переговорам с Ираном и пригрозил ударами
Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху по Ирану
Песков указал на попытки Киева разжечь конфликты с другими странами
Уровень смертности из-за жары побил рекорды в одной из стран Европы
«Инопланетяне прилетят»: Мирошник высмеял новую реформу на Украине
«Шаг за шагом»: постпредство России при ООН о зоне контроля на Украине
В Госдуме оценили эффективность ударов России по объектам на Украине
Наследие Задорнова сровняли с землей, угроза БПЛА в 10 регионах: что дальше
Появились подробности ДТП в Сочи, где погибли трое детей и двое взрослых
«Насильно отправляют на фронт»: в ООН заявили об охоте на украинцев
Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане
Песков высказался о патриотизме агитаторов
На Украине арестовали организатора выставки дронов, атакованной Россией
«Окская судоверфь» отсудила у немецкой компании почти €3 млн
В соцсетях разлетелся дипфейк с российским губернатором
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.