05 февраля 2026 в 11:15

Дерматолог рассказала, как восстановить кожу после насморка

Дерматолог Мухина: восстановить кожу вокруг носа помогут заживляющие мази

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заживляющие мази помогут восстановить кожу после насморка, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог дерматолог доктор медицинских наук Марият Мухина. Она отметила, что капли и промывания носа часто становятся причиной контактного дерматита или мацерации кожи.

Чтобы справиться с последствиями на коже, понадобятся мази сочетанного действия с заживляющим эффектом: метилурацил, депантенол. Они позволяют смягчать кожу и регенерировать ткани, — рассказала Мухина.

По словам дерматолога, помогут также кремы с гиалуроновой кислотой и маслами жожоба, авокадо или алоэ вера. Она призвала выбирать средства без добавления отдушек.

Ранее врач-терапевт Елена Ревкова рассказала, что во время сильного мороза рекомендуется использовать бальзамы для губ. По ее словам, применять средства стоит примерно за полчаса до выхода на улицу.

