Дерматолог рассказала, как восстановить кожу после насморка

Заживляющие мази помогут восстановить кожу после насморка, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог дерматолог доктор медицинских наук Марият Мухина. Она отметила, что капли и промывания носа часто становятся причиной контактного дерматита или мацерации кожи.

Чтобы справиться с последствиями на коже, понадобятся мази сочетанного действия с заживляющим эффектом: метилурацил, депантенол. Они позволяют смягчать кожу и регенерировать ткани, — рассказала Мухина.

По словам дерматолога, помогут также кремы с гиалуроновой кислотой и маслами жожоба, авокадо или алоэ вера. Она призвала выбирать средства без добавления отдушек.

