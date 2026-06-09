Названы главные ошибки родителей перед поступлением ребенка в вуз

Гиперконтроль родителей уменьшает шансы ребенка поступить в вуз, заявила NEWS.ru психолог, гештальт-терапевт, кризисный терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, лето перед поступлением в университет может превратиться в марафон тревоги и конфликтов.

Лето перед поступлением в вуз — особое время: оно обещает свободу, но нередко превращается в марафон тревоги и конфликтов. Родители давят из страха за будущее, подростки закрываются или срываются. Как пережить эти месяцы, не разрушив отношения? Поступление — это первый серьезный выбор, который подросток делает почти самостоятельно. Именно здесь сталкиваются детская тревога и родительский страх. Гиперконтроль разрушает веру ребенка в себя. Тревожное нагнетание и фразы типа «Если не поступишь, жизнь не удастся» перекладывают груз ожиданий. Подросток сдает экзамен не за себя, а за маму, — пояснила Шегрен.

Она подчеркнула, что ключевая задача родителей в летние месяцы — сохранить доверительные отношения. По ее словам, ребенок, который чувствует, что его любят без всяких условий и не за оценки, преодолевает трудности намного легче и увереннее.

Подросток во время вступительной кампании в вуз нуждается в структуре и ощущении, что взрослые рядом. Часто дети рассказывают, что уже обречены работать дворниками, и это фонит полной безнадежностью. Что реально помогает? Разговор без повестки: «Как ты, чего боишься?» Договоренности вместо правил: пусть подросток сам предложит график. Нужно давать ему право на отдых. Истощенный мозг не усваивает информацию. Все-таки главная задача родителя летом — не организовать подготовку, сохранить контакт намного важнее. Ребенок, которого любят не за результат, справляется лучше. И поступает в вуз, поверьте, тоже чаще, — заключила Шегрен.

Ранее депутат Госдумы Анна Скрозникова заявила, что возможность возвращения в вуз после отчисления зависит от причины ухода. По ее словам, если студент завершил обучение по собственному желанию, он может восстановиться в этом же учебном заведении в течение пяти лет при условии свободных мест.