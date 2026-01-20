Терапевт раскрыла, можно ли умереть от сальмонеллеза Терапевт Тен: выделяемый сальмонеллой токсин может привести к смерти человека

Летальный исход от сальмонеллеза возможен, а его опасность связана со способностью бактерии внедряться в клетки и вызывать мощную интоксикацию, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, особенно высок риск смерти среди уязвимых групп населения, к которым относятся дети и пожилые люди.

Можно ли умереть от сальмонеллеза? Да, летальность, особенно в группах риска, остается значимой. Агрессия бактерии обусловлена способностью к инвазии — она внедряется в клетки, а не просто находится в просвете кишечника, высокой токсигенностью — выделяемый эндотоксин вызывает системную воспалительную реакцию, а также скоростью развития обезвоживания, особенно у детей и стариков, — пояснила Тен.

Она отметила, что в воде сальмонелла живет до пяти месяцев, в мясе и колбасе — до четырех месяцев, а в замороженной птице — более года. По ее словам, при термической обработке или во время кипячения, тушения или жарки бактерия погибает за несколько минут.

Ранее терапевт Людмила Лапа заявила, что перед приготовлением яиц вкрутую крайне важно проверить каждое из них на наличие трещин. Врач призвала тщательно промыть их перед тем, как закинуть в кастрюлю. По ее словам, эти меры защитят от заражения сальмонеллезом.