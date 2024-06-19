«Вкусно — и точка» изменит меню из-за массового отравления салатами «Вкусно — и точка» временно снимает с продажи чиабатту с тунцом из-за отравлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сеть ресторанов «Вкусно — и точка» приняла решение временно снять с продажи чиабатту с тунцом, сообщили в пресс-службе компании. Это обусловлено проведением проверок на предприятиях поставщиков ингредиентов. Отмечается, что проверки начали проводиться после массового отравления россиян салатами с красной фасолью. У поступивших в больницы выявили признаки ботулизма.

Ввиду того, что у ряда поставщиков и на некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатту с тунцом, — сообщается на канале «Вкусно — и точка» в Telegram.

Представители сети подчеркнули, что они не получали жалоб со стороны клиентов и не сомневаются в качестве своей продукции. Вместе с тем они поддерживают решение о проведении дополнительных проверок, направленных на обеспечение безопасности потребителей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее призвал проводить внеплановые проверки на пищевых предприятиях. По его мнению, массовое отравление граждан связано именно с производственными проблемами, а не с проблемами общепита в целом.