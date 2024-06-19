В ГД выступили за внеплановые проверки пищевых предприятий Депутат Леонов: после отравления людей стоит проверить пищевые предприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Массовое отравление ботулизмом, вызванное консервированными овощами в готовой еде, должно привести к проверкам на пищевых предприятиях, заявил в беседе с «360» заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он добавил, что сложившаяся ситуация связана не с общепитом, а производством.

Предприятие производило консервированные овощи — в них обнаружили токсин, вызвавший массовые отравления. Это связано не с общепитом, а с производством, — напомнил парламентарий.

Леонов также подчеркнул, что сотрудники правоохранительных и надзорных органов должны получить право на внеплановые ревизии в организации, которые имеют связь с жизнью и здоровьем людей. Но даже с помощью подобных рейдов нельзя выявить ботулотоксин, заключил он.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее заявила, что все случаи отравления ботулотоксином в России были связаны с употреблением салата с фасолью компании «Локалкитчен». Правоохранители уже задержали в рамках возбужденного уголовного дела гендиректора предприятия, руководителя отдела качества, а также главу компании — производителя фасоли «Савон-К».