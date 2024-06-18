Все отравившиеся россияне ели салат одного производителя СК РФ: все отравления россиян вызваны салатом с фасолью компании «Локалкитчен»

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Все случае массового отравления жителей России вызваны употреблением салата с фасолью от одного производителя, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Речь идет о компании «Локалкитчен».

Установлено, что все они [отравившиеся] заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», — заявила Петренко.

Уточняется, что компания также известна как «Кухня на районе». После употребления ее салата отравились жители Москвы, Нижегородской области и Казани. Были задержаны генеральный директор «Локалкитчена» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова, а также руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовные дела о массовом отравлении граждан были переданы в центральный аппарат Следкома.

Ранее СМИ сообщали, что жителям Подмосковья, попавшим в больницы с признаками отравления после употребления салатов, начали диагностировать инсульты. В настоящее время восемь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди них у троих произошел инсульт.