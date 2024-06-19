Армия РФ вступила в бой с элитной президентской бригадой ВСУ под Харьковом

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России вступили в бой с 1-й президентской бригадой особого назначения Национальной гвардии Украины на Харьковском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Точное место и детали столкновения в ведомстве не раскрыли.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские войска за сутки отразили две контратаки на указанных направлениях. По данным ведомства, общие потери противника составили до 450 человек личного состава, танк, две бронемашины и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили гаубицы М109 Paladin, М777, 2А65 «Мста-Б», Д-20, Д-30, L-119 и артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Также были поражены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Ранее ивановские десантники уничтожили пост БПЛА в районе населенного пункта Часов Яр. В Минобороны заметили, что для этого понадобился всего один точный удар. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ, указали в военном ведомстве.