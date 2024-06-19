«В окно многоэтажки»: военный РФ одним ударом разнес пост дронов ВСУ МО: российские десантники уничтожили пост БПЛА у Часова Яра

Фото: МО РФ

Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА в районе населенного пункта Часов Яр, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там уточнили, что для этого понадобился всего один точный удар, передает РИА Новости.

Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника, — отметили в ведомстве.

Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Ранее российские войска поразили склад с западной техникой ВСУ. В МО добавили, что на объекте осуществлялось распределение поставленного Киеву тяжелого западного вооружения.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ. По его информации, они планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. На линии боевого столкновения в регионе отмечается тенденция к наращиванию сил и средств противника, разработку операции ведут непосредственно Сырский и офицеры натовских штабов, указал он.