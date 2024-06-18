Раскрыты планы НАТО и Сырского в Харьковской области Марочко: офицеры НАТО и Сырский готовят контрнаступление в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его информации, они планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

Марочко уточнил, что на линии боевого столкновения в регионе отмечается тенденция к наращиванию сил и средств противника. По его данным, непосредственно Сырский и офицеры натовских штабов ведут разработку операции.

Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с «контрнаступом-2023», но только на локальном участке, — допустил эксперт.

Вооруженные силы Украины подтягивают резервы на Харьковском направлении, сообщил ранее глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. По его словам, ВСУ наращивают силы у Волчанска и Липцев, в районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На днях оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным Линь заявил, что Вооруженные силы Украины начали стягивать технику ко второму и третьему эшелонам обороны на Харьковском направлении. По его мнению, действия противника могут говорить о подготовке к контрнаступлению.