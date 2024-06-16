«Ожидаем контрнаступления»: боец рассказал о действиях ВСУ под Харьковом Российский боец заявил, что ВСУ стягивают технику на Харьковском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начали стягивать технику ко второму и третьему эшелонам обороны на Харьковском направлении, сообщил РИА Новости оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным Линь. По его словам, действия противника могут говорить о подготовке к контрнаступлению.

Мы замечаем передвижение техники на, скажем так, вторых-третьих эшелонах их обороны. <...> Возможно, в скором времени мы ожидаем контрнаступления их. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику, — сказал Линь.

Боец также уточнил, что «Ланцеты» регулярно модернизируются и поступают в войска в достаточном количестве. Линь отметил, что уже были зафиксированы рекордные поражения «Ланцетом» украинской техники на расстоянии более 60 километров. Солдат объяснил, что это превосходит характеристики, заявленные производителем.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки. По его словам, артиллерия ВС РФ и ВКС не дали противнику ни шанса. Кимаковский добавил, что на этом участке фронта украинские войска понесли значительные потери.

Также стало известно, что группировка ВСУ в городе Волчанске Харьковской области в ближайшее время может оказаться в котле. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал, что российские военнослужащие берут под контроль данную территорию метр за метром.