«Ожесточенные бои»: Ганчев сообщил, что ВСУ стягивают резервы к Волчанску Ганчев: ВСУ подтянули резервы к Волчанску и Липцам в Харьковской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины подтягивают резервы на Харьковском направлении, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. По его словам, ВСУ наращивают силы у Волчанска и Липцев, в районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На Харьковском направлении по-прежнему идут активные бои. Наиболее ожесточенные боестолкновения сейчас в Волчанске и в районе Липцев. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших вооруженных сил, — уточнил Ганчев.

Ранее Ганчев объяснил, что продвижение подразделений Вооруженных сил России на севере Харьковской области замедлилось, поскольку украинская армия задействовала на этом участке фронта серьезные резервы. При этом он отметил, что ВС РФ хорошо окопались там и не позволяют противнику контратаковать. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины все время наводят временные переправы через реку, чтобы снабжать резервы, однако эти мосты уничтожаются российскими ВКС. По его словам, примерно та же ситуация наблюдается в районе населенного пункта Липцы. Бойцы ВС РФ там хорошо окопались и не дают ВСУ совершать контратаки.