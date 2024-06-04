Названа причина снижения темпа наступления ВС РФ в Харьковской области Ганчев: ВС РФ окопались в Харьковской области и не дают ВСУ контратаковать

Фото: МО РФ

Продвижение подразделений Вооруженных сил России на севере Харьковской области замедлилось, поскольку украинская армия задействовала на этом участке фронта серьезные резервы, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. При этом он отметил, что ВС РФ хорошо окопались там и не позволяют противнику контратаковать. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Самые главные бои сейчас разворачиваются непосредственно за город Волчанск, наши войска по-прежнему контролируют примерно около 50%, это северная территория от речки Волчьей. Продвижение замедлилось, это обусловлено тем, что действительно противник подтянул очень серьезные резервы, — сказал Ганчев.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины все время наводят временные переправы через реку, чтобы снабжать резервы, однако эти мосты уничтожаются российскими ВКС. Противник пытается контратаковать, но получает серьезные удары и откатывается назад, заявил Ганчев.

По его словам, примерно та же ситуация наблюдается в районе населенного пункта Липцы. Бойцы ВС РФ там хорошо окопались и не дают ВСУ совершать контратаки.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что украинские военные пытаются всеми силами удержать город Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность НАТО. По его словам, если ВСУ удастся завоевать какой-то населенный пункт, Киев потребует от Запада еще больше боеприпасов и других необходимых ресурсов.