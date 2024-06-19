«За упокой душ»: зачем мигрант задул свечи в православном храме в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве правоохранители задержали мигранта из Таджикистана, который потушил все свечи и напал на прихожанку в храме адмирала Федора Ушакова. Что известно об инциденте, задержали ли мигранта, какой срок ему грозит?

Зачем мигрант задул свечи в московском храме

Как сообщили в ГСУ Следственного комитета России по Москве, инцидент произошел днем 18 июня 2024 года. По данным ведомства, мужчина зашел в церковь и с целью оскорбления чувств верующих потушил свечи, а также напал на прихожанку.

«По данным следствия, в дневное время 18 июня 2024 года фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма», — отмечается в Telegram-канале столичного СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, сообщили в Следкоме. Как уточнило ведомство, обвиняемым является 20-летний гражданин Таджикистана.

«Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — рассказали в пресс-службе СКР.

В настоящее время фигурант задержан сотрудниками столичного СК, с ним проводятся необходимые следственные действия.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СКР.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о мигранте, который задул свечи в московском храме

Как сообщает Telegram-канал Baza, устроивший дебош в храме адмирала Федора Ушакова мигрант недавно приехал в Россию и жил в хостеле, который расположен недалеко от церкви.

«Неизвестный мужчина зашел в храм святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова днем 18 июня. По словам очевидцев, он потушил все горевшие там свечи, после чего оттолкнул одну из прихожанок и ушел. Вскоре мужчина был задержан около дома, расположенного напротив храма. Подозреваемым оказался 20-летний гражданин Таджикистана Аскар Б. Некоторое время назад он приехал в Россию и жил в хостеле, расположенном неподалеку», — пишет источник.

По данным Telegram-канала Mash, мигрант зашел в помещение храма через запасной вход. На замечания посетителей церкви он не реагировал.

«Все случилось вчера в храме святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова на Южнобутовской улице. Молодой человек зашел с запасного входа и начал задувать горящие свечи. На замечания не реагировал, толкнул посетительницу и ушел», — отмечается в публикации Mash.

Telegram-канал SHOT уточняет, что в настоящее время мигрант нигде не работает. При этом у него была регистрация в хостеле в Южном Бутово неподалеку от храма.

«Накануне вечером 20-летний безработный гражданин Таджикистана Аскар Б. вошел в храм адмирала Феодора Ушакова в Южном Бутово и потушил свечи, которые были поставлены за упокой душ. А после толкнул прихожанку и ушел. Мужчину задержали по горячим следам — он заявил, что потушил свечи, чтобы оскорбить чувства верующих», — сообщает SHOT.

По инкриминируемой статье мигранту грозит до года лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно ли усиливать контроль в сфере миграции в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с NEWS.ru заявил, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий поддержал законопроект о введении миграционного режима высылки. Он уточнил, что поправки приняли на пленарном заседании пока только в первом чтении.

«Я убежден, что нужно усилить контроль в сфере миграции. Поэтому я полностью поддерживаю законопроект о введении миграционного режима высылки. Сегодня его приняли на пленарном заседании только в первом чтении. Уверен, что в итоге закон будет принят и начнет действовать», — высказался Бородай.

Ранее Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку. Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания иностранцев, находящихся на территории РФ.

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