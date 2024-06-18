Вспышка ботулизма или теракт? Что известно об отравлении салатом лобио

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти арестовали трех человек в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы и других крупных городов. Что известно об эпидемии отравлений в России, кого задержали, при чем здесь нелегальные мигранты?

Кого задержали в Москве

Следственный комитет сообщил о задержании трех человек — это «фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества». Название организации не фигурирует.

Telegram-канал Baza сообщает, что задержаны основатель компании «Кухня на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества по фамилии Машкова, а также генеральный директор компании «Савон-К» Анатолий Шин.

Офис «Савон-К» опечатан, фасоль изъята для проверки. Также следователи провели обыск в квартире директора и изъяли документы, компьютеры и телефоны для дальнейшего расследования. Компания поставляла «Кухне на районе» консервированную фасоль, которая, предположительно, является причиной массового отравления.

16 июня СК завел уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), прошли обыски в офисе и на складах «Кухни на районе». По данным следствия, на предприятии не было документов о сроках годности продукции, данных о качестве воды и стерильности рабочих поверхностей, никто не контролировал условия, в которых хранят продукты, и технологию производства.

Сколько людей отравились салатами в России

По официальным данным, с 14 июня более 150 человек в России пожаловались на симптомы отравления. Большинство из них госпитализированы, многие в реанимации. Роспотребнадзор назвал причиной отравления употребление салатов от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») и ООО «Гастропорт». Предположительно, пострадавшие отравились ботулотоксином; в больницы их госпитализировали с диагнозом «гастроэнтерит».

Утром 18 июня Telegram-канал «112» сообщил, что еще шесть человек с ботулизмом попали в больницы в Подмосковье, люди заболели в Балашихе, Одинцово, Химках, Мытищах и Реутове.

В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде — 14 случаев (12 человек в реанимации), в Татарстане 14 человек находятся в больнице с ботулизмом, восемь из них в тяжелом состоянии.

Нынешняя вспышка ботулизма — крупнейшая для России за десятилетия, указывает инфекционист Андрей Поздняков. Он отметил, что заболевание начинается как нетяжелая кишечная инфекция, а симптомы отравления ботулотоксином, который приводит к параличу мускулатуры, проявляются позже.

«Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз. Не на моей памяти — то есть больше 30 лет назад», — рассказал он РИА Новости.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ели отравившиеся, какие салаты самые опасные

Telegram-канал «112» отмечает, что у всех госпитализированных одинаковые симптомы: затрудненное глотание, онемение языка и сильное общее недомогание.

Пострадавшие ели салат лобио, а также салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Кухни на районе» и от компании «Гастропорт» с консервированной фасолью из «Савон-К». 16 июня компания приостановила свою работу для проверки всех продуктов.

В сети «ВкусВилл», где также торговали готовыми салатами от компании «Гастропорт», 17 июня сообщили в соцсетях, что в порядке предосторожности убрали все подозрительные салаты с полок магазинов. «Азбука Вкуса», «Магнит» и другие сети, торговавшие готовыми салатами от «Гастропорта», не давали комментариев по данной теме.

Что грозит задержанным, как исправить ситуацию

Адвокат Вадим Багатурия заявил в беседе с NEWS.ru, что задержанным по делу о массовых отравлениях может грозить до шести лет тюрьмы.

«Кроме того, они должны будут компенсировать издержки пострадавших на лечение и компенсировать им моральный вред», — отметил адвокат.

Глава Союза потребителей Петр Шелищ заявил НСН, что для предотвращения новых вспышек заболеваний необходимо отменить мораторий на проверки заведений общественного питания. Он напомнил, что мораторий был введен по решению Роспотребнадзора в апреле 2022 года и за два года нарушение санитарно-гигиенических норм «стало достаточно типичным».

Найти бракованную партию фасоли будет сложно, предупредил председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов в беседе с «Коммерсантом». Он призвал вводить маркировку в сфере овощных консервов, чтобы было известно, кто производитель и где находится каждая банка с этой продукцией, чтобы не приходилось вручную распутывать по документам все цепочки поставок.

«К сожалению, сейчас риск того, что количество жертв увеличится, сохраняется», — считает Павлов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При чем здесь нелегальные мигранты

Главк Следственного комитета РФ сообщил, что в ходе расследования на производстве «Кухни на районе» были выявлены нелегальные мигранты, возбуждено уголовное дело. О том, кто является его фигурантами, пока неизвестно, их количество тоже. Ранее в феврале 2023 года компания перешла на кадровый электронный документооборот от СБИС.

«Уже сейчас в компании кадровые специалисты оформляют новых сотрудников за несколько минут!» — подчеркивал в беседе с CNews руководитель направления кадрового ЭДО «Тензор» Михаил Ефимов.

В соцсетях предположили, что самое массовое отравление ботулотоксином в России за долгие годы не могло быть случайностью.

«Происходящее очень похоже на диверсию», — написал военный блогер Алексей Живов.

«Стоит посмотреть на это как на акт возможного терроризма. Не стоит упрощать. В этих „кухнях“ в основном работают мигранты, и затесаться туда, что-то замешать — раз плюнуть. Лично я вывод сделал относительно готовой еды и доставок. Время такое», — объявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Читайте также:

Ботулизм: симптомы, можно ли умереть, что болит, как заражаются, лечение

Массовое ДТП в Рязанской области: сколько жертв, причины, кого накажут

Атака БПЛА, пожар на НПЗ, сбой навигаторов: как ВСУ атаковали Азов 18 июня