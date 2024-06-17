Глава Союза потребителей призвал возобновить проверки заведений общепита Глава Союза потребителей Шелищ: нужно возобновить проверки заведений общепита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо отменить мораторий на проверки заведений общественного питания, считает глава Союза потребителей Петр Шелищ. Как он отметил в беседе с НСН, это нужно сделать, чтобы предотвратить вспышки массовых отравлений.

Как правило, при таких массовых отравлениях речь идет о том, что в процессе приготовления были нарушены санитарно-гигиенические нормы. Это стало достаточно типичным и будет происходить все чаще из-за того, что общепит уже больше двух лет (с апреля 2022 года), как и торговля, находится под мораторием на проверки Роспотребнадзора, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что часто в погоне за клиентами предприятия не соблюдают санитарно-эпидемические и санитарно-гигиенические нормы и правила, пытаясь сэкономить. Если получится установить факт опасности продуктов, которые Роспотребнадзор сейчас проверяет на ботулизм, каждый потребитель сможет предъявить требования о возмещении морального вреда, добавил Шелищ.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что более 120 жителей столицы обратились в больницы с симптомами ботулизма. По ее данным, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Отмечается, что угрозы жизни для пациентов нет.