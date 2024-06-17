В мэрии Москвы рассказали, сколько человек обратились к врачам с ботулизмом Заммэра Ракова: более 120 москвичей обратились к врачам с симптомами ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Более 120 жителей столицы обратились в больницы с симптомами ботулизма, сообщила ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее данным, из них 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации. Отмечается, что угрозы жизни для пациентов нет.

Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. <...> На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет, — сказала Ракова.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров предупредил, что ботулинический токсин синтезируется в условиях отсутствия кислорода. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что таким условиям идеально соответствует консервная банка.

Первые случаи ботулизма были выявлены у москвичей вечером 15 июня после употребления рыбной продукции. Telegram-канал SHOT писал, что попавшие в больницы с подозрением на ботулизм жители Москвы употребили салат лобио компании ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт». По данным канала, Роспотребнадзор приостановил оборот продукции этих компаний до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.