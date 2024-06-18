Стало известно, что грозит главе «Кухни на районе» из-за отравлений россиян Адвокат Багатурия: главе «Кухни на районе» может грозить до шести лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральному директору «Кухни на районе», коммерческому директору и руководителю отдела качества может грозить до шести лет лишения свободы, если они будут признаны виновными по делу о массовом отравлении россиян, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Эксперт подчеркнул, что их также могут обязать компенсировать пострадавшим моральный вред и издержки на лечение.

Если гендиректора «Кухни на районе», а также коммерческого директора и руководителя отдела качества признают виновными в суде, то им грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, они должны будут компенсировать издержки пострадавших на лечение и компенсировать им моральный вред, — пояснил Багатурия.

Правоохранители ранее задержали троих фигурантов уголовного дела об отравлении более 100 жителей Москвы. По данным СК РФ, ими оказались фактический руководитель компании по производству продукции, гендиректор и руководитель отдела качества. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Глава Союза потребителей Петр Шелищ после новостей о вспышке ботулизма среди россиян призвал отменить мораторий на проверки заведений общественного питания. Он считает, что это позволит сократить количество массовых отравлений.