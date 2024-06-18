Руководителей организаций задержали по делу о массовом отравлении в Москве Три человека задержаны по делу об отравлении более 100 москвичей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали троих фигурантов уголовного дела об отравлении более 100 жителей Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным ведомства, ими оказались фактический руководитель компании по производству продукции, гендиректор и руководитель отдела качества. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

В настоящее время задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества, — говорится в сообщении ведомства.

Следственным комитетом установлено, что после проведения обысков деятельность организаций была приостановлена. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, часть 2, пункт «а» (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации Следственного комитета, более 100 человек обратились в московские больницы с признаками пищевого отравления начиная с 11 июня. Все эти пациенты заказывали продукты питания через службу доставки. Проводимое расследование выявило множественные нарушения требований санитарно-эпидемологического законодательства в организации.

Ранее СК РФ в Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления продуктами питания из службы доставки. По данным ведомства, четыре человека оказались в больнице после употребления салата лобио.