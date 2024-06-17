Дегустация нижегородцами салата лобио обернулась уголовным делом СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления в Нижнем Новгороде салатами

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Следственный комитет РФ в Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления продуктами питания из службы доставки, информирует ведомство в Telegram-канале. Речь идет о салате лобио. По данным следствия, четыре человека поступили в больницу.

По данным следствия, в период с 16 по 17 июня 2024 года в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления поступило четыре человека. Установлено, что все госпитализированные употребляли продукты питания, заказанные через службу доставки, — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящий момент в рамках расследования предпринимаются комплексные следственные действия по установлению всех произошедших событий, включая обеспечивающие место реализации продукции с целью ее дальнейшего изъятия.

Ранее в Москве прошли обыски на фоне отравления 10 человек салатами. Пострадавшие также заказали продукты в службе доставки. В ходе осмотра территории, прилегающей к складским помещениям, было установлено, что там находилась продукция, от которой сотрудники пытались избавиться.