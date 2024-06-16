В Москве прошли обыски после массового отравления салатами СК: следователи провели обыски после случаев отравления в Москве

Следственный комитет в Telegram-канале сообщил, что прошли обыски после случаев отравления в Москве. По данным СК, вынесены постановления о признании потерпевшими 10 лиц. Осмотр прилегающей к складским помещениям территории показал, что была продукция, от которой сотрудники пытались избавиться.

Также изымаются документы и другие предметы, в том числе электронные носители и оборудование, — говорится в сообщении столичного СК.

Следователи продолжают совместную работу с сотрудниками Роспотребнадзора. На представленном СК видео видно, как обыски прошли в том числе на кухне, где изготавливается продукция.

Ранее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности здоровья и жизни людей. Жители Москвы ранее попали в больницы после употребления салата лобио компании ООО «Локалкитчен» и салата с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт». Следователи приступили к обыскам, а также начали допрашивать потерпевших и свидетелей. Сотрудники СК подготавливали материалы для назначения ряда экспертиз.

В Екатеринбурге 16 июня сообщили о 10 пострадавших в результате отравления йодно-борным соединением. Минздрав Свердловской области уточнил, инцидент произошел в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый.