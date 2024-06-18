Массовое ДТП в Рязанской области: сколько жертв, причины, кого накажут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Более 20 человек пострадали в массовой автомобильной аварии в Рязанской области. Где это произошло, что известно о жертвах и пострадавших, кто виновник ДТП?

Где было массовое ДТП в Рязанской области

Госавтоинспекция Рязанской области сообщила, что два фуры, микроавтобус «Газель» и Land Rover Discovery попали в ДТП в Шиловском районе.

Столкновение произошло на 273-м км трассы М-5 «Урал» в 12 км от Шилово, между селом Задубровье и деревней Заполье. Трасса М-5 на текущий момент заблокирована.

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло примерно в 06:30 утра. На кадрах, опубликованных правоохранительными органами, видно, что сильнейшие повреждения получили «Газель» и Land Rover.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о жертвах и пострадавших в ДТП в Рязанской области

Изначально местные власти сообщили, что в ДТП на трассе М-5 8 человек погибли и 13 пострадали. Среди раненых трое несовершеннолетних. Пострадавших экстренно доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Впоследствии региональное управление СК РФ сообщило, что количество пострадавших выросло до 22 человек.

Кто виновник ДТП в Рязанской области, расследование

Госавтоинспекция заявила, что причиной массового ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса «Газель» на полосу встречного движения. Об этом сообщил замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин. В опубликованных кадрах видно, что на месте столкновения есть двойная сплошная, которая разделяет четырехполосную дорогу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. На месте происшествия продолжаются следственные действия.

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