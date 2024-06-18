Появились кадры ДТП под Рязанью, унесшего жизни восьми человек RT опубликовал кадры смертельного ДТП под Рязанью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал RT опубликовал видео смертельного ДТП под Рязанью, в котором погибли восемь человек, еще 13 госпитализированы. На кадрах видна смятая легковушка, перевернутый микроавтобус и побитая фура.

Ранее сообщалось, что на 273-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Всего пострадал 21 человек, среди которых трое детей. Прокуратура начала проверку. Причиной аварии, по предварительным данным, мог оказаться выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.

Также во вторник, 18 июня, в Казани водитель иномарки на полной скорости въехал в фуру на дороге вдоль улицы Баки Урманче. На фото с места ЧП видно, что легковому автомобили практически полностью снесло крышу. О пострадавших не сообщается.

Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легковушки с прицепом в Тюменской области. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Четверо пассажиров автобуса, а также 51-летний мужчина и 16-летняя девушка, которые находились в легковом автомобиле, получили ушибы. На месте происшествия организовано реверсивное движение.